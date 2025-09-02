埼玉・熊谷市でグライダーが墜落し、乗っていた女性が死亡した事故で、国の運輸安全委員会が調査を開始しました。この事故は31日正午ごろ、熊谷市の利根川で競技大会に参加していた慶應大学のグライダーが墜落し、乗っていた学生とみられる女性が死亡したものです。国の運輸安全委員会は1日午後、事故調査官を現地に派遣し、詳しい事故原因の調査を開始しました。