「高校生になった娘を見てみたい」と話す海嶋さん（写真：海嶋さん提供）【写真】娘の学童保育でギター演奏を披露！最前列で歌う娘の姿に67歳父は大感激23人に1人――。妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体