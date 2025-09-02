来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を動画配信プラットフォームのNetflixが獲得した。全47試合を生中継とオンデマンドで配信するという。第1回大会から地上波でテレビ放送してきたテレビ朝日とTBSはもちろん、NHKですら放送権が獲得できなかったのはなぜなのか。＊＊＊【写真を見る】TBSと最下位を争うフジ凋落の元凶…「中居正広氏」の“現在の姿”をキャッチ侍ジャ