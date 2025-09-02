江藤拓・前農林水産大臣（65）は8月27日、自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任した。江藤氏は党農林部会などの合同会議で挨拶し、「農業団体や農水省と、どれだけ連携を取れるかが私の役目だ」と意欲を見せた。農業団体＝JAと解釈すれば守旧派のスタンスだと考えられ、農政改革に意欲的な石破茂首相（68）や小泉進次郎農水相（44）に牽制球を投げたと読み解く専門家もいる。＊＊＊【写真を見る】スタッフ