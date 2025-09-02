去年のパリオリンピックで銅メダルを獲得したフェンシングの元日本代表、福島史帆実さん（30）が、地元・福岡県宗像市の中学校で特別授業を行いました。メダリストが生徒たちに伝えた思いとは。 大きな拍手で迎えられたのは、パリオリンピックで銅メダルを獲得したフェンシングの元日本代表、福島史帆実さんです。地元・宗像市内の中学校で8月29日、特別授業の講師を務めました。福島さんはパリオリンピック・女子サーブ