福岡県糸島市の芥屋（けや）地区で9月1日、台風を鎮め五穀豊穣を祈る伝統行事「芥屋風止め相撲」が奉納されました。幼い子どもたちが土俵に上がり、元気な泣き声で厄を払いました。地元住民手作りの化粧まわしをつけるのは1歳2か月の男の子です。糸島市の芥屋地区にある大祖（たいそ）神社の土俵で行われる「芥屋風止め相撲」に参加します。毎年9月1日、台風シーズンを前に、風を鎮めて地域の無事と五穀豊穣を祈る神事で、10