純烈が、現体制初となるオリジナルアルバム『純烈魂 2』を11月19日にリリースすることを発表した。また、同作には所ジョージが書き下ろした新曲「ここに居ようよ」が収録されることも明らかになった。同曲は昨年の8月には作り上げており、それをリーダーの酒井の希望で1年あたため、満を持しての収録となったという。酒井は「一曲目、所ジョージ！ラスト曲、所ジョージ！作家陣も楽曲もバラエティに富んでおり、我ながらすんごいで