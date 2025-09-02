お笑いタレント有吉弘行（51）が、8月31日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。同29日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）で共演した事務所の先輩、松村邦洋（58）について言及した。「随分一時期頑張ってダイエットして。身体に悪いからって痩せてたんですけど、またパンパンになっちゃってて」と松村の現状の体形について言及。「117キロぐ