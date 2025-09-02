フジテレビの原田葵アナウンサーが8月31日、インスタグラムを更新し、「EXPO 2025 大阪・関西万博」を訪れたことを報告。会場を巡る姿や弟との仲睦まじい2ショットを公開し、ファンの注目を集めている。【写真】原田葵アナ、弟との2ショットも原田アナは「1回だと全然足りないよ〜」とコメントを添え、会場で撮影した複数の写真を投稿。公式キャラクター「ミャクミャク」との2ショットや、ぬいぐるみを手にした姿など、楽しげ