磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が1日に放送され、女子生徒の北原（中野有紗）が父親にある“宣言”をすると、ネット上では「素晴らしい！」「偉いよ頑張ったよ」「強い意志に涙」といった反響が寄せられた。【写真】北原（中野有紗）と語り合う健治（磯村勇斗）健治（磯村）が天文部の生徒と文化祭の準備を進める中