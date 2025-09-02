新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。全国的に感染者数が増加傾向にあり、新たな「第13波」の到来が懸念されています。この波を引き起こしているのは、オミクロン株の変異型「ニンバス」です。 【写真を見る】新型コロナ｢ニンバス｣特徴は？ “激しい喉の痛み”以外の症状にも目を向けて インフルエンザの重症化率と比較すると 感染者数の推移と第13波の兆候 2023年5月に5類感染症に移行してから、新型コロナ感染者数