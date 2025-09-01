「ユキコ ハナイ（YUKIKO HANAI）」を運営している花井が、8月末をもって解散したことを発表した。現在展開しているユキコ ハナイの直営店5店舗は9月中に閉鎖する見通しで、各店舗で閉店セールを行なっている。 【画像をもっと見る】 ユキコ ハナイは、デザイナーの花井幸子が1967年に設立。2022年に花井が84歳で死去した後も、デザインチームが「着る人を幸せにする服」というスタイルを受け継ぎ、プレタポルテコレクションを