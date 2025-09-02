かゆいところに手が届く、生活のお助けアイテムを数多く展開する山善（やまぜん）から、ペットボトル給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーという3つの機能を備えた新商品がMakuakeに登場！「次世代電気ポット YDB-2L」（9460円〜 9月1日現在）は、本体上部にペットボトルをセットすれば、なんとおよそ0.5秒でお湯が出るという超高タイパの電気ポット。専用のアタッチメントを取り付ければお茶メーカー、コーヒーメーカーとして