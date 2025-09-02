2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3180枚だった。うちプットの出来高が1779枚と、コールの1401枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の393枚（35円安180円）。コールの出来高トップは4万4000円の247枚（3円高74円）だった。 コールプット 出来高