2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は375枚だった。うちプットの出来高が204枚と、コールの171枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の57枚（30円安270円）。コールの出来高トップは4万8000円の34枚（2円高19円）だった。 コールプット 出来高前日