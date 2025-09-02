静岡県伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑をめぐり、9月1日の市議会で「不信任決議案」と「刑事告発」について採決され、いずれも全会一致で可決されました。◇不信任決議に、刑事告発。議長「告発することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります」“学歴詐称疑惑”をめぐり、厳しい目が注がれる静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）。説明責任を果たすよう求められていますが…。静岡・伊東市田久保真紀市長（55