北朝鮮メディアは、金正恩総書記が中国で行われる抗日戦争勝利記念の軍事パレードに出席するため、専用列車で出発したと報じました。朝鮮中央通信は、金正恩総書記が中国訪問のため、きのう専用列車で出発したと写真付きで報じました。写真には崔善姫外相らと談笑する金総書記の様子が写っています。これに先立ち、韓国の聯合ニュースは、列車がきのう午後、平壌を出たと伝えていました。金総書記の訪中はおよそ6年半ぶりで、きょ