9月14日に名古屋市のIGアリーナで開催される、プロボクシングのスーパーバンタム級世界4団体統一王座防衛戦で王者・井上尚弥選手に挑むWBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ選手が1日、横浜市内のジムで報道陣を前に公開練習を行いました。2週間後へ迫った世界タイトルマッチ。アフマダリエフ選手は「この試合は150％ぐらいかけている。それぐらい私のキャリアにとって一番大きな試合」「世界中が期待している」と意気込みます。