〈「炎の魔術」で怪物を退治する異世界ヒロイン…魔法の後はお約束の《チラ見せポーズ》〉から続く ここはマンガ「ゲーム・オブ・ドラゴン」の世界。エマが「炎の魔法」を使って怪物を退治する。そこへ、「あんな雑魚に苦戦するとはな」と、謎の人物が現れる……。【マンガ】「ゲットバック」第7話〈前編〉を読む次回は9月16（火）6時に更新予定です。（古泉智浩／文春コミック）