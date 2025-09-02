採用活動にAIを取り入れる企業が増加近年、採用プロセスにAIを取り入れる日本企業が増えている。たとえば時事通信社による今年3月の発表によれば、主要100社を対象にアンケート調査を実施したところ、採用活動におけるAI利用について8社が「2026年春採用から導入」、21社が「それ以前から導入」と回答している。つまり約3割が採用プロセスでのAI活用に着手しているわけだ。ちなみに採用活動で既にAIを活用したことのある採用担当者