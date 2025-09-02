日本が戦争に敗れた翌年から、全国を巡りながら遺族一人ひとりに丁寧な聞き取りを行い、膨大な数の遺品を預かった人物がいた。近江一郎氏である。彼はどのように遺品を受け取り、遺族たちはその姿をどう受け止めていたのか。【画像】「お前のくれたマフラーを首に巻き、お前の写真を胸にひめて俺は行く」…特攻隊員が妻に宛てた遺書を見るここでは、『一億特攻への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』（文藝春秋）の一部を抜粋。