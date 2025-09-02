日本とインドは、石破首相とモディ首相の会談を通じて、経済協力を強化する方針を打ち出した。今後10年間でインドに10兆円規模の民間投資を目指すことを柱とするほか、情報通信、医薬品、重要鉱物、半導体、クリーンエネルギーなどの分野でサプライチェーン（供給網）の強靭化を共同で目指す。日本がインドとの連携を深める理由は、インドが持つ巨大な成長性を日本に取り込む必要性が高まっているからだ。米国が内向き志向をさらに