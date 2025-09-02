教員らのグループが女子児童を盗撮し、画像をSNSで共有していた事件で、新たに神奈川県の28歳の教員の男が逮捕されました。記者「教員グループによる盗撮画像共有事件で、4人目の逮捕者の身柄が警察署に入ります」逮捕されたのは、神奈川県の葉山町立葉山中学校の臨時的任用職員・石川勝也容疑者（28）です。警察によりますと、石川容疑者は去年、神奈川県内の施設で女児の下着を盗撮し、動画などをグループチャットで共有した疑い