3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。番組出演衣装を公開した。中川は8月31日放送のTBS系「サンデージャポン」に生出演。白のミニスカワンピース姿で登場した。「私服でこんなミニスカートはなかなか履けないので、お衣装で楽しませていただいてます気を抜くと足を組む癖があるので気をつけつつ！笑」とつづり、ジャストサイズの番組衣装を公開。スカートの丈は左右非対称