アストン・ヴィラは9月1日、リヴァプールのU−21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットを買い取り義務オプション付きのレンタル移籍で獲得したことを発表した。イギリスメディア『ジ・アスレティック』のデイヴィッド・オーンスタイン記者によると、2025−26シーズンはレンタル移籍でアストン・ヴィラに加入し、今季終了後に、3500万ポンド（約69億円）の買い取り義務が発生する契約になるという。現在22歳のエリオット