グランドプリンスホテル大阪ベイは、秋の味覚を代表するシャインマスカットを贅沢に使用したアフタヌーンティー「マスカットマニア！」を9月6日から10月13日までの土休日限定で開催する。1人に1つ提供する「シャインマスカットとブドウのパフェ」はブルーベリーカシスコンポートやホワイトチョコレートクリームなどのベースに、爽やかな甘さの葡萄のシャーベットとシャインマスカットをたっぷりのせ、最後にエディブルフラワーとロ