いざ反攻の９月へ！広島の床田寛樹投手（３０）が１日、先発する２日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）での好投を誓った。チームは昨季の９月に５勝２０敗の大失速。床田自身も０勝３敗、防御率５・１４と苦しい１カ月を過ごした。それだけに９月の初戦は絶対に落とせない。自身の３年連続２桁勝利も懸かる重要な一戦。新井貴浩監督（４８）も昨年の悔しさを晴らす覚悟を示した。悲劇は繰り返さない。忘れたくても忘れられない“悪夢の１