サッカーの欧州各リーグは８月３１日、各地で行われ、米国遠征を控える森保ジャパンの攻撃陣が絶好調を示した。ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝は強豪マンチェスターＣ戦で決勝点をアシスト。ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ南野拓実（３０）＝モナコ＝らも豪快なゴールを決めた。２６年北中米Ｗ杯に向けた米国遠征で日本は６日（日本時間７日）にメキシコ、９日（同１０日）に米国と対戦。代表合流直前の攻撃