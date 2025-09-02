¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¿Æ¥í¥·¥¢¤Î¥ä¥Ì¥³¥Ó¥Ã¥Á¸µ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤Ë¡Ö¾ï¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£NATO²ÃÌÁ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»´»ö¤È¤Ê¤ê¡ÖÆâÀï¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÄÌ¿®¤¬1Æü¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»£±ÆÆü»þ¤ä¾ì½ê¤ÏÉÔÌÀ¡£