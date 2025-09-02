大分県日田市で交流活動に取り組む住民グループ「月出山（かんとう）まちづくり委員会」は、10月5日に実施する稲刈り体験の参加者を募集している。参加費は大人千円、小学生500円（地元のコメを使った昼食付き）。大人1人につき、お土産としてコメ1キロも進呈される。グループは、地元の里山の風情、農作業の楽しさを通じ、日田地域と福岡都市圏などとの交流を図っており、春はタケノコ掘り、秋はウオーキングなどに取り組む。