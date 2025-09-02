熊本市は市電の安全運行に向け、運行を担う運転士や車掌ら乗務員の処遇改善に乗りだした。現行はほとんどが非正規の会計年度任用職員だが、2026年4月から交通局の常勤職員とする。市は1日開会した市議会定例会に、市職員定数条例の一部改正案を提出した。市電では24年、重大インシデントを含む年間16件の運行トラブルが発生。今年3月にも、15人が重軽傷を負う電車同士の追突事故を起こした。市は抜本的な改革を図ろうと、専門