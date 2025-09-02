熊本市議会定例会が1日開会し、8月の記録的大雨の災害復旧費（1千万円）を含む総額29億8733万円の本年度一般会計補正予算案など81議案を上程した。大雨被害の復旧について大西一史市長は、被害状況の調査を踏まえた補正予算案を会期中に追加提案する考えを示している。他の主な事業は、学校給食の調理室94カ所にエアコンを設置する熱中症対策（25億4千万円）、熊本地震から10年となる来年に向け復旧・復興の歩みなどをまとめた