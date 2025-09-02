「多くの人の熱意が輪になって、ものすごい力で広がった」。8月31日に投開票された熊本県八代市長選で、初当選を決めた無所属新人で元県副知事の小野泰輔氏（51）は、同市旭中央通の事務所に集まった支持者たちと喜びを分かち合った。自民、公明両党が推薦し、4選を目指した無所属現職の中村博生氏（66）に、1万4668票の差をつけた。市長選の得票は、小野氏が3万6641票、中村氏は2万1973票。投票率は60・30％で、過去最低だっ