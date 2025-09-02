長崎県佐世保市と佐世保市観光コンベンション協会は、2024年の観光統計をまとめた。観光客数は延べ約519万6千人（前年比5・3％増）で、5年ぶりに500万人台にまで回復した。市は、国際クルーズ船で寄港した乗客乗員数が約5倍の24万1千人になったことが理由の一つとみている。市観光課によると、クルーズ船の寄港は三浦岸壁（干尽町）と浦頭岸壁（針尾北町）を合わせて72隻で、前年の約3・6倍だった。宿泊客は延べ約182万9300