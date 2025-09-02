学校法人旭学園（佐賀市）が、武雄市で新設を目指していた男女共学の四年制大「武雄アジア大学」について、来年4月に開学することが決まった。四年制大の設置は県内3校目で県西部では初。阿部俊子文部科学相が8月29日に開設を認可したことを受け、旭学園は9月1日、佐賀市で会見を開き、内田信子理事長が「地域社会に根ざしながら世界とつながる人材を育成する。佐賀から未来を切り開きたい」と語った。旭学園によると「東アジ