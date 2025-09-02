俳優の山田裕貴（34）が1日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。8月26日に、父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利（やまだ・かずとし）さんが亡くなったことを公表して以降初の放送で、自らの口で思いを語った。昨年8月には、パーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に家族が生出演していたことも