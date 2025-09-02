奥日田の上り坂を自転車で駆け上がる「第12回奥日田椿ケ鼻ヒルクライムレース」が8月31日、大分県日田市大山町−同市前津江町の13・2キロのコースであった。年代・性別ごとの10カテゴリーに343人が出場。自分の限界に挑戦した。レース実行委員会の主催。コースは最大標高差が626メートル、平均斜度は5・2％で上りは7・5％ある。フィニッシュ前の約1キロが特に厳しい坂で、参加者からは「壁」と評される。午前8時35分から、カ