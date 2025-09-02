8月打率が3割超えと絶好調な大谷翔平選手。期待されるのは自身3年連続4度目のMVPが獲得できるかどうかです。昨季は全米野球記者協会(BBWAA)の記者30人全てから票を集め、2年連続の満票でのMVP受賞となりました。昨季の成績は159試合に出場し197安打、130打点で打率.310をマーク。さらに54本塁打、59盗塁の成績でMLB史上初の『50-50』を達成しました。本塁打王、打点王のタイトルに加え、チームとしてはワールドシリーズ制覇を果た