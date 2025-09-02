明日9月3日（水）よる10時に第9話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第9話は、東京都第2代表の座を懸けた敗者復活戦・最終予選。すべてを懸けた最終決戦に突入する。梅園高校は東京都予選の敗者復活トーナメントを勝ち抜き、第2代表を決め