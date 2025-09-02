今日9月2日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「受験を勝ち抜いた有名人」。オープニングでは、7月の参院選で初当選したチームみらいの党首・安野貴博に明石家さんまが興味津々。政治家になった理由を尋ねると「問題を解決するのが好き」と答える安野に、さんまは「政治家人生が終わったら吉本に来ていただけないですか、問題が山積みで」と頭を下げる。山崎怜奈は乃木坂46時代にさんまと会うことがで