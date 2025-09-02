俳優の佐野勇斗が、當真あみ主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第９話（３日）放送を前にコメントを寄せた。末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演）の１０年後の世界が舞台。第９話では、全国大会の東京都予選の敗者復活戦＆最終予選が始まり、東京都第２代表の座を懸けた最終決戦に突入する。瑞沢高競技かるた部卒