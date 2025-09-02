日本ハムのドラフト１位・柴田獅子投手（１９）が、２日からのロッテ３連戦（ＺＯＺＯ）で先発することが１日、有力となった。エース伊藤は９日ソフトバンク戦（エスコン）登板も見据え、２日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する。笑みを見せながら、柴田はエスコンでの投手練習で汗を流した。８月２３日のソフトバンク戦（エスコン）で、２回２／３を１失点の好救援でプロ初ホールド。２４日の抹消後も１軍に同行していた。前回