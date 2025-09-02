静岡県が人気アニメ「ゆるキャン△」と連携して2024年10月〜2025年2月までで実施したスタンプラリーが、県内におよそ5億円もの経済波及効果をもたらしました。この企画には県内外から8,000人以上が参加し、特に県外からの参加者は半数以上を占めるなど、ファンの熱意が地域経済の活性化を力強く牽引しました。満足度も97%を超えるこの取り組みは、アニメの舞台を巡る「聖地巡礼」がコンテンツツーリズムとして大きな成功を収めた理