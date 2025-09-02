“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げてきたドラマ『誘拐の日』。本日9月2日（火）放送の最終話では、すべての謎がつながり“黒幕”が明らかになる超衝撃展開が待ち受ける。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第8話では、新庄＆凛の“疑似親子バディ”がベテラン刑