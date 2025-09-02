2025年8月31日、韓国経済TVによると、世界で最も平和な国はアイスランドだという調査結果が発表された。オーストラリアに本拠を置く国際シンクタンク「経済平和研究所（IEP）」が発表した今年の「世界平和度指数」で、アイスランドは1．095点を獲得し163カ国・地域中1位となった。IEPは23の指標を基に社会の安全と安心のレベル、国内外の紛争のレベル、軍事化のレベルの三つの分野で平和状態を測定し、国・地域別に順位を付けてい