商品が優れているだけでは売上は生まれない。商品の売上を支えるいくつかの力があり、それらをどう連動させるかが鍵になるという。名だたる海外ブランドの事業に携わってきた野本 明氏が、成果を生む「数式」を示し、売上アップの構造を説く。※本稿は、野本 明『利益を出すために重要な24の数式 眠っている数字であなたの会社をよみがえらせる』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を抜粋・編集したものです。3つの「力」