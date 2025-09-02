今年の新潟記念は予想以外のところで応援していた騎手がいた。コスモフリーゲンに騎乗した柴田大知騎手（４８）＝美浦・フリー＝だ。残念ながら９着に終わったが、七夕賞では同馬とコンビを組んで４年７カ月ぶりの重賞制覇を達成したベテラン。特別に仲がいいわけではないが、若い頃から知っている騎手の一人だ。ほぼ同世代でジョッキー柴田大の歩みを見てきてた身として、七夕賞で久々に重賞を勝った時はうれしい気持ちになった