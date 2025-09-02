【モデルプレス＝2025/09/02】女優の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める10月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ「推しの殺人」（毎週木曜よる11時59分〜）に、増田貴久（NEWS）、城田優の出演が新たに決定した。【写真】NEWS増田貴久、雰囲気一変した姿◆増田貴久＆城田優「推しの殺人」出演決定城田が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長で