¡Ö¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£·Æü¡¢ºå¿À¡Ëµþ²¦ÇÕ£Ó£Ã¤òÀ©¤·¤Æ½Å¾Þ£µ¾¡ÌÜ¤ò·è¤á¤¿¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡££¶ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢Ã»µ÷Î¥ÀïÀþ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»ÏÆ°Àï¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡£µþ²¦ÇÕ£Ó£Ã¸å¤ËÁá¤á¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ½©¤ËÈ÷¤¨¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï£¶Ãå¤«¤éÄ©¤ó¤À¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥³¡¼¥É£Ö¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤à°ìÀï¡£¥³¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤ÎÃæµþ¤«¤é¡¢²þ½¤¹©»ö¤ò½ª¤¨¤¿