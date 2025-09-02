「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）サマースプリントシリーズの最終戦。Ｇ１に向けた重要な前哨戦でもあり、各世代からスピード自慢が集まった。データ班がイチ押しするのは、カルチャーデイ。復調ムードの漂う４歳牝馬が、１７＆１８年覇者ファインニードルとの父子制覇で、逆転でのシリーズ優勝なるか−。▼傾向（過去１０年）９９年までは７Ｆ戦。スプリンターズＳの施行時期が暮れから秋に変更された００年から６Ｆ